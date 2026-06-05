Ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в 5000-летней мумии

Считается, что дрожжи попали в тело Эци незадолго после его смерти. Почему именно он умер столь высоко в горах около 5300 лет назад, пока не установлено. Судя по всему, ему выстрелили в спину из лука — эту историю часто называют одним из древнейших в мире «нераскрытых убийств».

