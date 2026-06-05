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Ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в 5000-летней мумии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Andrea De Giovanni/Eurac Research

Ученые испекли хлеб на закваске из дрожжей, найденных в мумии возрастом 5000 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Microbiome.

Дрожжи взяли из останков знаменитого «ледяного человека» Эци. Его тело удивительно хорошо сохранилось благодаря тому, что было заморожено в альпийских льдах недалеко от границы Италии и Австрии.

«Мы получили совершенно обычное тесто, которое поднялось за 24 часа, — в целом так же, как и на обычных дрожжах. У нас получилось очень хорошее тесто», — отметил микробиолог Мохамед Сархан из Института изучения мумий при исследовательском центре Eurac Research.

По его словам, теперь ученые планируют сделать из этих дрожжей пиво. Они хотят подключить к процессу исследовательские группы из пищевой отрасли и уже обсуждали это с экспертами немецкой пивоварни Weihenstephan.

Эци обнаружили в 1991 году, и с тех пор его изучение позволило многое узнать о доисторических европейцах и их образе жизни. В частности, на его теле сохранились древнейшие из когда-либо найденных татуировок — всего 61 отметка.

Считается, что дрожжи попали в тело Эци незадолго после его смерти. Почему именно он умер столь высоко в горах около 5300 лет назад, пока не установлено. Судя по всему, ему выстрелили в спину из лука — эту историю часто называют одним из древнейших в мире «нераскрытых убийств».
 

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