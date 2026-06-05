Wired: Meta* тайно добавила код для распознавания лиц в приложение для умных очков

Meta сталкивалась с претензиями из-за распознавания лиц и ранее. С 2010 года Facebook* начал анализировать фотографии пользователей и предлагать отметить людей на снимках. В 2021-м Meta объявила, что отключит систему и удалит более миллиарда слепков лиц пользователей. До этого компания выплатила в сумме более 2 млрд долларов на урегулирование двух коллективных исков о незаконном сборе биометрических данных. Meta также заплатила пять миллиардов долларов на урегулирование иска от Федеральной торговой комиссии и Минюста, который в том числе касался распознавания лиц.