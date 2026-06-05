Режиссер «Закулисья реальности» мечтает снять экранизацию игры Portal

Portal — это головоломка от первого лица, вышедшая в 2007 году на Windows, macOS, Linux, PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Switch. Игрок стреляет из пушки, которая создает порталы двух цветов — оранжевого и синего. Через них могут проходить люди и предметы. Задача игрока — добраться до выхода, создавая сложные конструкции и обходя роботов-пулеметов.