Купленная под аренду «однушка» в Москве окупается почти 25 лет

Аренда жилья также уступает по доходности депозитам, даже несмотря на снижение ставок. В мае максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляла 13% годовых, то есть почти вдвое выше, чем доходность от аренды даже в самых выгодных городах.