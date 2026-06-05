Пиотровский назвал образцовыми меры безопасности в Эрмитаже

В Эрмитаже образцовая организация безопасности, сказал на ПМЭФ генеральный директор музея Михаил Пиотровский в разговоре с РБК.



«У нас прекрасные меры безопасности, мы образец того, какими должны быть меры безопасности», — ответил он на вопрос, не нуждается ли музей в усилении охраны. 17 мая Росгвардия задержала в Петербурге 45-летнего посетителя Эрмитажа. Он сел на Большой императорский трон XVII века и стал зачитывать текст о собственном разорении, а также взятках и кредитах.



Позднее мужчина достал два ножа. Росгвардия со службой безопасности музея задержали его и доставили в отделение полиции. Затем из-за поведения задержанного его отправили на психиатрическое обследование.