В Эрмитаже мужчина сел на Большой Императорский трон и стал зачитывать речь

Афиша Daily
Фото: hermitagemuseum.org

В Эрмитаже задержали 45-летнего посетителя, который сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказала пресс-служба музея, мужчина зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать речь. На требования прекратить перформанс нарушитель отреагировал агрессивно.

В зал прибыли сотрудники службы безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии, а из зала вывели остальных посетителей. При задержании у мужчины изъяли небольшой «нож-танто», который был спрятан в обуви, при этом посетитель пытался оказать наряду активное сопротивление. Задержанного доставили в отдел полиции.

«Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал. Был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музея», — отмечают в Эрмитаже.

Похожий инцидент произошел в марте 2025 года. Посетитель Эрмитажа Александр Дробышев сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, а затем встал ногами на подножную скамеечку, повредив ткань и деревянные элементы. Калининский районный суд Петербурга взыскал с нарушителя 847 тыс. рублей за повреждение музейного экспоната.

Иногда одно неосторожное движение в музее может привести к повреждению ценного экспоната. «Афиша Daily» рассказывала о случаях, подтверждающих это на практике.

