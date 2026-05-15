Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане

Проект описывают как эмоциональную историю в духе фильмов «Черный ястреб» и «Мост через реку Квай». Тема особенно близка принцу Гарри, который сам дважды проходил службу в Афганистане, в том числе в провинции Гильменд. Гарри и его супруга Меган выступят продюсерами фильма наряду с Трейси Райерсон.