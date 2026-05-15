В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни

Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин
Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо
Бритт Лоуэр и Инга Ибсдоттер Лиллеос снимутся в «Zero K» Майкла Алмерейды
На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов
Дуа Липа выложит концертный фильм с тура «Radical Optimism» в открытый доступ
Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет уже в 2027 году
Мультфильм «В сердце леса» от студии Laika выйдет в российский прокат
Amazon начал поиски нового Джеймса Бонда
Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски
Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков
Netflix проведет мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»
Холзи сыграет диджейшу в хорроре «Заменитель»
Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»
В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу
Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень
Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»
В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»
Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»
Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»
В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67
Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»
В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов
В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Slaapwijsheid.nl

Власти России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительственный документ.

Методические рекомендации по ЗОЖ предназначены для медицинских организаций, в которых работают центры здоровья и центры медицины здорового долголетия. Для коррекции образа жизни россиянам рекомендуют:

  • завтракать в течение часа после пробуждения, желательно с 7.00 до 9.00, при этом завтрак должен быть самым сытным приемом пищи и составлять 30–40% дневного рациона; ужинать минимум за три часа до сна, а между приемами пищи выдерживать интервалы по 4–5 часов;
  • максимально сократить или исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, сладости, выпечку, сахар, сладкие напитки и пакетированные соки, также ограничить употребление наваристых мясных бульонов;
  • после пробуждения выпивать стакан воды комнатной температуры или слегка теплой воды, поддерживать водный баланс в течение дня и пить по 100–150 мл воды за 20–30 минут до еды;
  • ежедневно проходить не менее 7000 шагов, уделять прогулкам 30–50 минут, чаще пользоваться лестницей вместо лифта, а при сидячей работе вставать и разминаться хотя бы раз в час;
  • спать 7–9 часов в темной комнате с температурой 18–20 градусов, избегать экранов за 1–2 часа до сна, не употреблять кофеин после 14.00 и отказаться от алкоголя минимум за три часа до сна;
  • для снижения стресса практиковать медитацию и дыхательные упражнения, устраивать вечерние прогулки и перед сном записывать несколько позитивных событий дня в дневник благодарности.
Расскажите друзьям