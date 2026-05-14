Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков

Netflix проведет мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»
Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски
Холзи сыграет диджейшу в хорроре «Заменитель»
Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»
В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу
Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень
Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»
В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»
Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»
Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»
В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67
Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»
В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов
В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру
Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году
Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
«Афиша» проведет спецпоказ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль
Металкор-группа Attila выступит с четырьмя концертами в России
JMSN выступит в России с двумя концертами
Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская
Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня
Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»

Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ABC News/YouTube

В Японии популярность набирают роботы-волки, которые отпугивают медведей от домов людей и сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщил AFP.

Механических хищников производит компания Ohta Seiki. По информации СМИ, сейяас она завалена заказами. Все из-за того, что в 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число смертельных нападений медведей: погибли 13 человек.

Теперь японцы запасаются роботами-пугалами «Monster Wolf» — их только за этот год купили уже около 50. «Волки» выглядят свирепо и угрожающе воют при приближении угрозы. У них — сверкающие красные глаза, острые зубы и косматая шерсть.

«Мы изготавливаем их вручную. Сейчас мы не можем производить их достаточно быстро. Мы просим наших клиентов подождать два-три месяца», — рассказал президент Ohta Seiki Юджи Ота.

По его словам, к росту популярности роботов привело понимание, что они эффективны в борьбе с медведями. «Повысилась осведомленность о мерах безорпасности при контакте с медведями и о способах предотвращения ущерба, наносимого дикими животными», — считает Ота.

Большинство заказов, как отметил бизнесмен, поступают от фермеров и владельцев полей для гольфа. Также популярны роботы-волки у людей, работающих на открытом воздухе в сельской местности, например, у строителей.

Стоимость одного «волка» составляет более 4 тыс. долларов. В комплект выходит каркас из труб с мехом, к которому прикреплены колонки, а также аккумулятор, солнечные панели, различные датчики, динамики и другое оборудование.

Роботы способны транслировать более 50 видов звуков, включая человеческие голоса и электронные шумы, слышимые на расстоянии до одного километра. «Волки» поворачивают голову, красные светодиоды в глазах и синие в области хвоста мигают.

Модель представили впервые в 2016 году для защиты сельского хозяйства. Теперь компания-производитель намерена создать мини-версию «монстра», которую смогут использовать в пути велосипедисты, школьники и рыбаки.

Расскажите друзьям