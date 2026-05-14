Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков

В Японии популярность набирают роботы-волки, которые отпугивают медведей от домов людей и сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщил AFP.
Механических хищников производит компания Ohta Seiki. По информации СМИ, сейяас она завалена заказами. Все из-за того, что в 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число смертельных нападений медведей: погибли 13 человек.
Теперь японцы запасаются роботами-пугалами «Monster Wolf» — их только за этот год купили уже около 50. «Волки» выглядят свирепо и угрожающе воют при приближении угрозы. У них — сверкающие красные глаза, острые зубы и косматая шерсть.
«Мы изготавливаем их вручную. Сейчас мы не можем производить их достаточно быстро. Мы просим наших клиентов подождать два-три месяца», — рассказал президент Ohta Seiki Юджи Ота.
По его словам, к росту популярности роботов привело понимание, что они эффективны в борьбе с медведями. «Повысилась осведомленность о мерах безорпасности при контакте с медведями и о способах предотвращения ущерба, наносимого дикими животными», — считает Ота.
Большинство заказов, как отметил бизнесмен, поступают от фермеров и владельцев полей для гольфа. Также популярны роботы-волки у людей, работающих на открытом воздухе в сельской местности, например, у строителей.
Стоимость одного «волка» составляет более 4 тыс. долларов. В комплект выходит каркас из труб с мехом, к которому прикреплены колонки, а также аккумулятор, солнечные панели, различные датчики, динамики и другое оборудование.
Роботы способны транслировать более 50 видов звуков, включая человеческие голоса и электронные шумы, слышимые на расстоянии до одного километра. «Волки» поворачивают голову, красные светодиоды в глазах и синие в области хвоста мигают.
Модель представили впервые в 2016 году для защиты сельского хозяйства. Теперь компания-производитель намерена создать мини-версию «монстра», которую смогут использовать в пути велосипедисты, школьники и рыбаки.