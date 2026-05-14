Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи. Центр Вознесенского, его особая атмосфера, лучшие проекты и достижения, беспрецедентные выставки и открытость каждому зрителю — все это было бы немыслимо без Зои Борисовны, ее внимания к деталям и личного участия во всех начинаниях. Память о Зое Борисовне будет жить вечно в стенах Центра и в наших сердцах», — говорится в посте. О дате и месте прощания в центре пообещали сообщить позднее.