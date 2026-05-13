ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза

В Москве запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА
Netflix выпустит комедию «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером
Консультанта по работе с зависимостями приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри
«Два мяча» выпустили новую коллекцию кед со «Смешариками»
Пассажиры еще одного круизного корабля застряли на борту из-за инфекции — на этот раз норавируса
Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%
Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав на презентации альбома «Donda»
Питер Джексон снимет новый фильм по «Приключениям Тинтина»
Письмо принцессы Дианы продадут на аукционе. В нем она говорит, что хочет стать танцовщицей
69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года
Полнометражный фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за иска о правах на персонажей
«У нас остались незавершенные дела»: Маколей Калкин вспоминает Кэтрин О’Хару
На крыше кинотеатра «Октябрь» может появиться высотная стеклянная надстройка
В Сингапуре арестовали мужчину, который звонил в полицию и молчал
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Дикий лес» от студии Laika
«Футбол ― это жизнь!»: Кристо Фернандес из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом
FKA Twigs сыграет Жозефину Бейкер в новом биографическом фильме
Второй сезон «Асоки» выйдет в начале 2027 года
На Большой Полянке закрылась аптека, которая проработала почти 200 лет
Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда
В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов
Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году
Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна
Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года
Максим Фадеев прокомментировал задержание певицы Линды
В Лобне запретили электросамокаты

ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: javier trueba/Unsplash

ЮНЕСКО опубликовала доклад о глобальных трендах в области высшего образования. Из него следует, что в последние десятилетия интерес к обучению в вузах заметно увеличился.

По словам исследователей, за четверть века число студентов выросло в 2,5 раза — со 100 млн человек в 2000 году до 269 млн человек в 2024 году. При этом студенты стали чаще получать образование за пределами своих родных стран.

Уезжают учиться за границу сегодня в три раза больше людей, чем было в начале века. На сегодняшний день почти 7,3 млн человек обучаются за рубежом, половина — в Северной Америке или Европе.

Среди самых популярных стран, куда приезжают за образованием люди, — США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Франция и Россия. В Россию активно приезжают учиться студенты из СНГ, в частности, из Центральной Азии.

Интересно, что женщин в системе высшего образования сейчас больше, чем мужчин. Но среди докторов наук число мужчин превышает число женщин.

В разных частях мира процент людей с высшим образованием разный. Наиболее велик он в Западной Европе и Северной Америке — там учатся в вузах или окончили их примерно 80% людей в возрасте от 18 до 24 лет. В странах Карибского региона таких людей 59%, в арабских государствах — 37%, на юге и западе Азии — 30%, в Африке к югу от Сахары — 9%. В среднем в мире охват высшего образования составляет 43%. 
 

Расскажите друзьям