Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда

Вуд вспомнил, что впервые встретил Джексона в 10 лет. Тогда режиссер прилетел в Лос-Анджелес вместе со сценаристкой и продюсером Фрэн Уолш, чтобы найти юного актера на роль Фродо. «Когда мне сказали, что я буду сниматься в фильме, я сел на пол и понял, что в моей жизни появилось „до“ и „после“. И я не единственный, чью жизнь изменил Питер Джексон», — сказал актер.