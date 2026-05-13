Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда

Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images

Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Награду режиссеру «Властелина Колец» вручил Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в его трилогии. Об этом пишет Deadline.

«Мне еще предстоит понять, почему я получаю „Золотую пальмовую ветвь“. Я не тот человек, которому обычно дают „Золотую пальмовую ветвь“», — сказал Джексон со сцены.

Вуд вспомнил, что впервые встретил Джексона в 10 лет. Тогда режиссер прилетел в Лос-Анджелес вместе со сценаристкой и продюсером Фрэн Уолш, чтобы найти юного актера на роль Фродо. «Когда мне сказали, что я буду сниматься в фильме, я сел на пол и понял, что в моей жизни появилось „до“ и „после“. И я не единственный, чью жизнь изменил Питер Джексон», — сказал актер.

Джексон впервые приехал в Канны в 1988 году с дебютным полнометражным фильмом «Инопланетное рагу», который показывали на кинорынке. В 2001-м он вернулся на фестиваль с презентацией New Line, где показали первые кадры из «Властелина Колец: Братства Кольца».

Среди более поздних работ Джексона — документальный фильм о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше» и сериал «The Beatles: Get Back». В честь любви режиссера к The Beatles на церемонии исполнили рок-версию песни «Get Back».

В этом году за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля борются 22 фильма. Среди них ― первая за девять лет работа Андрея Звягинцева «Минотавр». Смотр продлится до 23 мая. 

