Максим Фадеев прокомментировал задержание певицы Линды
Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда
В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов
Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году
Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна
В Лобне запретили электросамокаты
В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей
Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах
Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин
Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе
Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»
Умер телеведущий Владимир Молчанов
LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину Колец»
Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

С 2028 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, история станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников. Перед введением нового формата аттестации власти планируют провести обсуждения с педагогами, школьниками и экспертами.

В Минпросвещения ранее поясняли, что устный экзамен станет одной из форм допуска к ОГЭ. Задания будут составлены на основе школьных учебников, а их разработка уже ведется.

В ведомстве отметили, что главная цель экзамена — проверить понимание исторических процессов, а также развить у школьников навыки аргументации, анализа событий и формирования собственной позиции по историческим вопросам.

Расскажите друзьям