Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing

Фото: Nothing

Бренд электроники Nothing официально объявил о крупном партнерстве с Charli XCX, назначив звезду первым глобальным амбассадором компании и новым акционером. Об этом пишет Hypebeast.

Чарли присоединилась к ряду известных культурных лидеров, инвестировавших в бренд, включая The Weeknd, Кейси Нейстата и Swedish House Mafia. Чтобы начать сотрудничество, бренд представил рекламную кампанию с участием артистки, снятую Эйданом Замири. В ней рассказывается о новых наушниках Nothing (a) и их 135-часовом автономном режиме работы.

Видео: Nothing

«Когда я творю, я всегда думаю о том, как моя работа будет воспринята в мире, и мне нравится, как звучат наушники Nothing и как они оформлены», — рассказала артистка о новом партнерстве. Генеральный директор Nothing Карл Пей отметил, что в последнее десятилетие индустрия высоких технологий становилась все более «тихой, минималистичной и монотонной», в то время как Чарли всю свою карьеру стремилась в прямо противоположном направлении.

Недавно стало известно, что следующий альбом Charli XCX будет рокерским. «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку», — рассказала певица в интервью Vogue.

