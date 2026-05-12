Китайская компания представила первого меха-робота

Для сравнения, американские Tesla, Figure AI и Agility Robotics за тот же период продали примерно по 150 гуманоидных роботов каждая. Китайские модели при этом заметно дешевле западных аналогов: гуманоид Unitree R1 стоит около 6000 долларов, а упрощенная модель AgiBot — около 14 тыс. долларов. Илон Маск ранее оценивал будущую стоимость Tesla Optimus в 20–30 тыс. долларов.