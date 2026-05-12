«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков

Более 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах требуют изменений после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные юридической фирмы Sample Lega.



В исследовании изучили более 840 песен разных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года. Больше всего композиций, которые нужно отредактировать, оказалось в жанре хип-хопа. В нем в среднем переработки требуют около 50% треков, а в отдельных каталогах — до 80%. В поп-музыке и роке этот показатель составляет от 7% до 18%.



Чаще всего правовые риски в музыкальных треках связаны с упоминанием допустимости или привлекательности употребления наркотиков (31,5% от общего числа выявленных нарушений). На следующем месте — упоминания способов приобретения и употребления наркотических веществ (29,2%). Затем идут названия самих веществ и связанный с ними сленг (28,6%). Кроме того, встречаются отсылки к аптечной наркомании и прямое описание преимуществ употребления наркотиков.