Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026

В Лондоне прошла церемония вручения наград BAFTA TV Awards — британского аналога «Эмми». Триумфатором вечера стал сериал «Переходный возраст».

Шоу, снятое в формате длинных непрерывных кадров, получило сразу четыре награды. Сериал победил в категории «Лучший мини-сериал», а Стивен Грэм, сыгравший одну из главных ролей и выступивший соавтором проекта, получил приз как лучший актер. Также награды достались Оуэну Куперу за лучшую мужскую роль второго плана и Кристине Тремарко за лучшую женскую роль второго плана.

Полный список победителей BAFTA TV Awards 2026:

  • Лучшая мужская роль — Стивен Грэм («Переходный возраст»);
  • Лучшая женская роль — Наргес Рашиди («Заключенная 951»);
  • Лучший драматический сериал — «Кодекс молчания»;
  • Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»;
  • Лучшая международная программа — «Киностудия»;
  • Лучшее развлекательное шоу — «Хорошо смеется тот, кто смеется последним: Великобритания»;
  • Лучшее реалити-шоу — «Celebrity Traitors»;
  • Лучший актер второго плана — Оуэн Купер («Переходный возраст»);
  • Лучшая актриса второго плана — Кристина Тремарко («Переходный возраст»);
  • Лучшая комедия — «Амандаленд»;
  • Лучший актер в комедии — Стив Куган («Ты как? Это Алан»);
  • Лучшая актриса в комедии — Кэтрин Паркинсон («Поехали»);
  • Лучший документальный фильм — «Grenfell: Uncovered»;
  • Лучший актуальный документальный проект — «Газа: Врачи под ударом»;
  • Лучшее спортивное освещение — UEFA Women’s Euro 2025;
  • Лучшая мыльная опера — «Жители Ист-Энда»;
  • Лучший детский сериал — «Кронгтон»;
  • Лучший короткометражный проект — «Hustle and Run»;
  • Лучший фактологический сериал — «See No Evil»;
  • Лучший специализированный документальный проект — «Simon Schama: The Road to Auschwitz».
