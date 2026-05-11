The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»

The Weeknd объявил азиатскую часть своего стадионного тура «After Hours Til Dawn».
Канадский артист впервые за почти восемь лет выступит в Сингапуре, Гонконге, Бангкоке, Токио и Сеуле. Музыкант также даст концерты в Джакарте и Куала-Лумпуре. Специальным гостем шоу станет японский хип-хоп-дуэт Creepy Nuts.
Продажа билетов будет проходить в несколько этапов. Первый пресейл для подписчиков рассылки The Weeknd стартует 18 мая. Затем состоятся предпродажи для владельцев карт Visa и пользователей Live Nation. Открытая продажа начнется 21 мая через Ticketmaster.
Стоимость билетов и схема зала появятся 18 мая — в день старта первого пресейла. Для поклонников также подготовят VIP-пакеты. Организаторы сообщили, что с каждого проданного билета в Азии один доллар в местной валюте направят в фонд Global Citizen и Всемирную продовольственную программу ООН.