В России построят первый частный космодром

Российская частная космическая компания Space Energy планирует в 2026 году начать строительство космодрома «Приморский». Об этом сообщает РИА «Новости».
Площадка будет расположена в Приморском крае. Отмечается, что в регионе есть безопасные зоны падения ступеней над морем и другие особенности, которые повышают энергоэффективность запусков.
Ожидается, что космодром позволит запускать до 50 легких ракет в год. «Инфраструктура изначально проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволяет существенно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков», — рассказали в компании.
Первый полет сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», разработанной Space Energy, планируется в 2027 году. Однако при успешной реализации проекта он может произойти уже в этом году.