В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом

В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в буддийского монаха. Это первый случай в истории страны, сообщил Fox News.
Официальная церемония прошла в сеульском храме Чогеса. На ней робот по имени Габи поклялся посвятить себя Будде. На мероприятии Габи был одет, как и подобает монаху — в традиционные оранжевые одежды.
Габи — робот модели Unitree G1. Его рост составляет более 120 сантиметров. Стоимость андроида — 13,5 тыс. долларов. Приобщение Габи к буддизму, как пишут СМИ, подчеркивает тенденцию на привлечение более молодой аудитории к вопросам веры.
Типичную клятву монаха для Габи переписали, исходя из потребностей цифровой эпохи. Если люди обещают не красть, не убивать и не использовать одурманивающие вещества, робот поклялся уважать людей и подчиняться им, воздерживаться от повреждения имущества и других роботов, не обманывать и экономить энергию.
«Утверждение робота означает, что технологии должны использоваться в соответствии с ценностями сострадания, мудрости и ответственности» — заявили представители монашеского ордена Чоге.
По словам менеджера организации Хон Мин-сук, участие роботов в религиозных праздниках вполне «естественно», ведь они «предназначены для сотрудничествва с людьм и во всех областях». Посвящение Габи в монахи, как считают в ордене, символизирует «новые возможности для сосуществования человека и технологий».