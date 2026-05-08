В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом

Типичную клятву монаха для Габи переписали, исходя из потребностей цифровой эпохи. Если люди обещают не красть, не убивать и не использовать одурманивающие вещества, робот поклялся уважать людей и подчиняться им, воздерживаться от повреждения имущества и других роботов, не обманывать и экономить энергию.