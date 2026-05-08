Beat Film Festival откроется документальным дебютом Софии Копполы о Марке Джейкобсе

«Марк глазами Софии» — портрет Джейкобса, снятый его давней подругой и музой. В картине показана работа дизайнера над коллекцией прет-а-порте весна–лето 2024. Коппола не стала делать классическую биографию — фильм собран как коллаж из архивов, закулисных съемок, разговоров о моде, кино и дружбе.