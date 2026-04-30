Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Beat Film Festival

Beat Film Festival поделился с «Афишей Daily» программой секции «Док Индустрия». В этом году в нее вошли более 15 документальных фильмов и сериалов российских режиссеров и продюсеров.

Показы пройдут с 5 по 15 июня на нескольких площадках Москвы, включая Дом культуры «ГЭС-2», киноцентр «Октябрь», МАММ, лекторий Музея «Гараж», Еврейский музей и центр толерантности, Центр «Зотов» и «Чтиво Дом». Часть фильмов покажут онлайн на «Кинопоиске».

Впервые секция разделится на конкурсную и внеконкурсную программы. В конкурс вошли авторские и экспериментальные документальные работы, а вне конкурса покажут зрительские фильмы, проекты стриминговых платформ и брендированный контент. Индустриальным партнером направления в 2026 году станет Дом культуры «ГЭС-2», который вручит один из призов конкурсной программы.

В жюри «Док Индустрии» вошли режиссеры Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу») и Анна Кузнецова («Каникулы», «Дыши»), кинокритик Егор Москвитин, а также режиссер и фотограф Петр Барабака. Они выберут обладателя Гран-при. Как отметила куратор программы Полина Прибыткова, главными векторами секции в этом году стали «память и поколения».

Конкурсную программу откроет «Чуураа» Евгении Арбугаевой и Максима Арбугаева — притча о силе природы, легендах Севера и научном открытии, попавшая в программу Берлинале-2026. Авторы фильма ранее сняли короткометражку «Выход», которая была номинирована на «Оскар» и победила в «Док Индустрии».

Среди других фильмов конкурса — «Джазестан» Тимура Абакарова о дагестанской джаз-фанк-группе «Нееет, ты что», «Мы не знакомимся» Юлии Гуськовой о московских нефорах середины 2020-х, «Никита Компьютер» Антона Моисеенко о памяти и взрослении вдали от дома, «99 писем обо всем» Дмитрия Жукова о любви по переписке в эпоху оттепели и «Урожай» Марии Бережной — фантасмагория о гипсовых головах Ленина на окраине Ташкента.

Во внеконкурсной программе покажут «Сон с буквой „Ы“» Ивана Власова о том, как фестиваль современной культуры изменил жизнь Выксы, «Ретроспективу» Маши Черной о показе уральского модного дома Ushatava в Музее «Гараж», «Почему она выбрала футбол» Марата Казыканова о женской юношеской команде из Махачкалы и «Шаг назад навстречу» Катерины Строгановой о французском спортсмене Джулиене Серре, приручающем диких лошадей.

В программу также вошли фильм «Георгий Гурьянов» Елены Михеевой о барабанщике «Кино», художнике и иконе стиля, документальный сериал Okko «Горбушка. Сердце русского рока» о легендарном ДК Горбунова и спецпоказ сборника «личная История» — восьми короткометражек о памяти и личных архивах.

Подробнее на Афише
Расскажите друзьям