Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни

Американский певец Джаред Лето опубликовал видео в тиктоке под звук с названием «Kavkaz» — это ремикс популярной песни «Бродяга» Эльбруса Джанмирзоева.
В ролике музыкант шагает по улице в темных очках и длинной шубе. «Вступаю в эту неделю. Какой у вас лайфхак с мотивацией на понедельник?» — написал он в подписи к видео.
Публикация уже набрала 27 тыс. лайков и почти 1,5 тыс комментариев, из которых множество — на русском языке. «Бродяга… по жизни холостой», «Наш слоняра», «Что за лев этот тигр» — написали пользователи.
Недавно американский рэпер Future репостнул видео Никола Пашиняна, в котором тот едет в машине под его трек «Mask Off». Оригинальный ролик премьер-министра Армении набрал более 270 тыс. лайков и более 220 тыс. репостов.