В Китае набирают популярность курицы-питомцы: их наряжают и берут на прогулку

Многие хозяева относятся к курицам как к кошкам или собакам: спят с ними, шьют для них поводки и подгузники, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха, они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете.