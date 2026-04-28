ООН: 840 тыс. человек ежегодно умирают из‑за психосоциальных рисков, связанных с работой

840 тыс. человек умирают каждый год из-за психосоциальных рисков в рабочей среде. Об этом стало известно из доклада, который опубликовала Международная организация труда ООН (ILO).
К летальному исходу приводят переработки, нестабильность трудоустройства, домогательства на рабочем месте и другие обстоятельства. Они наносят ущерб здоровью и затрагивают миллионы людей по всему миру.
Психосоциальные риски способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. От них умирают 784 тыс. и 56 тыс. работников соответственно.
Опасность представляют в числе прочего неэффективная организация труда, несоответствие усилий и вознаграждения и сложные отношения в коллективе. Все эти факторы повышают риск инсультов, болезней сердца, проблем с ментальным здоровьем и самоубийств.
ILO подсчитала экономические потери, связанные со смертями из-за психосоциальных рисков на работе. Они составляют примерно 1,37% мирового ВВП за год.