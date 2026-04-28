Выдра и птица меняются телами в первом отрывке мультфильма «В чужой шкуре»

Иллюстрация: Netflix

Netflix выпустил первый отрывок мультфильма «В чужой шкуре» («Swapped»). Картина выйдет на стриминговом сервисе 2 мая, также запланирован релиз в зарубежном прокате.

По сюжету двое заклятых врагов — маленький лесной зверек, напоминающий выдру, и величественная птица — случайно меняются телами после столкновения с волшебным растением. Им предстоит объединиться, чтобы пережить самое безумное приключение в их жизни.

Видео: Netflix

Главных героев озвучили Майкл Б.Джордан, обладатель «Оскара» за фильм «Грешники», и Джуно Темпл, известная по сериалам «Тед Лассо» и «Фарго». Также в проекте приняли участие Трейси Морган, Седрик Развлекатель и Хустина Мачадо.

Режиссером проекта выступил создатель «Рапунцель: Запутанная история» Натан Грено. Сценарий создали Джон Уиттингтон, Кристиан Магальяс, Роберт Сноу, Адам Карп и Натан Грено.

Продюсерами стали Мэри Эллен Бодер, Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг, Джон Лассетер и Рафаэль Гарридо. Ленту смонтировал Тим Мертенс. Ранее вышел трейлер.

