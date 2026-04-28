Создательница «Соври мне» снимет для Hulu сериал «Ублюдки»

Меган Оппенхаймер, создательница сериала «Соври мне», работает над новым проектом для Hulu. Шоу получило название «Ублюдки» («Bastards»), сообщает Variety.
Оппенхаймер выступит сразу сценаристом и исполнительным продюсером. По данным Variety, она сдала сценарий сразу после завершения работы над «Соври мне».
По сюжету всемирно известная художница оказывается в центре скандала, и трое ее взрослых детей — все от разных мужчин — вынуждены вернуться в родной дом, чтобы заботиться о сестре-подростке, которую едва знают. Старые семейные узы всплывают на поверхность, а секреты выходят наружу.
Первый сезон «Соври мне» вышел на Hulu осенью 2022 года, второй — в 2024 году. Тогда же сериал продлили на третий сезон. Действие разворачивается в конце 2000-х в вымышленном колледже. Между первокурсницей Люси и студентом Стивеном завязывается роман, который длится восемь лет.