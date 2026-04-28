В возрасте 98 лет скончалась Эдит Эгер — американский психолог и писательница, написавшая книги «Дар», «Выбор» и «Балерина из Аушвица». О смерти сообщили родственники женщины в соцсетях.
«Иди, мы отправляем тебя на ангельских крыльях в твое следующее путешествие. Мы любим тебя и будем скучать по тебе. Благодарны, что были частью вашей удивительной жизни», — говорится в посте. Семья Эгер добавила, что ее дело продолжит жить через Фонд Эдит Эгер, и поблагодарила за любовь и поддержку ее поклонников.
Эдит Эгер родилась 29 сентября 1927 год в Кошице в Чехословакии в венгерской еврейской семье Лайоша Элефанта и его жены Илоны. Она была младшей из трех сестер. Эдит было 16 лет, когда ее вместе с семьей отправили в Аушвиц. Ее родители погибли в газовых камерах. В лагере подростка заставляли танцевать перед «ангелом смерти» Йозефом Менгеле за кусочек хлеба.
К маю 1945 года Эдит находилась в лагере Гунскирхен. Девочка весила всего 32 килограмма, страдала от тифа и пневмонии, а ее позвоночник был сломан. Когда американские солдаты освобождали лагерь 4 мая 1945 года, Эдит лежала в куче тел погибших заключенных. Один из солдат заметил слабое шевеление ее руки, понял, что девочка жива и спас ее. Вместе с ней выжила ее сестра Магда.
После войны Эдит вышла замуж и эмигрировала в США, где у нее родилось трое детей. Позже получила научную степень психолога и помогала участникам войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством. Она также помогла открыть несколько приютов для женщин, ставших жертвами домашнего насилия.