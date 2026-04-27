Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года

Мужчины совершают 51% заказов интимных товаров, женщины — 49%. Чаще всего такие покупки совершают потребители 25−35 лет (на них приходится 35% всех транзакций). На втором месте — покупатели 35−45 лет (29%).



Чаще всего заказы товаров для взрослых делают в пятницу. Пик продаж приходится на десять часов вечера и на восемь-девять часов утра. Рост покупок также происходит перед праздничными днями и распродажами. Больше всего продажи увеличиваются перед 14 февраля (на 25%) и Новым годом (на 22%).



«Категория товаров для взрослых остается востребованной и показывает стабильный рост. При этом люди все чаще выбирают более доступные позиции, перераспределяя бюджет внутри категории», — рассказал Александр Старостин, гендиректор и сооснователь First Data.