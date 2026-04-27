Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года

В первом квартале 2026 года россияне совершили 5,4 млн онлайн-покупок товаров для взрослых на общую сумму 4 млрд рублей. Об этом пишет издание Sostav со ссылкой на данные компании First Data.
Для исследования изучили более 24,4 млн транзакций, а также обезличенные данные о покупках товаров для взрослых в период с января 2025 года по март 2026-го. Учитывали информацию по всей России, включая маркетплейсы и специализированные онлайн-магазины.
28% всех покупок составили презервативы, 21% — лубриканты, 17% — мужские интимные товары, 13% — вибраторы, 8% — нижнее белье. Средняя цена презервативов — 595 рублей, лубрикантов — 495 рублей, мужских интимных товаров — 1102 рублей, вибраторов — 1312 рублей, белья — 522 рублей.
Мужчины совершают 51% заказов интимных товаров, женщины — 49%. Чаще всего такие покупки совершают потребители 25−35 лет (на них приходится 35% всех транзакций). На втором месте — покупатели 35−45 лет (29%).
Чаще всего заказы товаров для взрослых делают в пятницу. Пик продаж приходится на десять часов вечера и на восемь-девять часов утра. Рост покупок также происходит перед праздничными днями и распродажами. Больше всего продажи увеличиваются перед 14 февраля (на 25%) и Новым годом (на 22%).
«Категория товаров для взрослых остается востребованной и показывает стабильный рост. При этом люди все чаще выбирают более доступные позиции, перераспределяя бюджет внутри категории», — рассказал Александр Старостин, гендиректор и сооснователь First Data.