По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Alex Herz/YouTube

Режиссер Алекс Херц представил трейлер короткометражного фильма «Моя девушка превратилась в червя». Премьера картины ожидается весной 2026 года.

Синопсис картины гласит: «После того как его девушка необъяснимым образом превращается в червя, Артур строит для нее миниатюрную утопию, пытаясь справиться со своим горем».

Видео: Alex Herz/YouTube

Фильм основан на вирусном тренде, зародившемся в 2024 году. Тогда пользователи твиттера массово спрашивали своих родителей и партнеров, продолжили бы они их любить, если бы те превратились в червей. 

В прошлом году Херц снял серию рилсов и тиктоков, вдохновленных мемом «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?». В них режиссер представил мир, в котором его давняя партнерша превратилась в беспозвоночное, а он окружает ее заботой ― свиданиями, походами в кофейни и пикниками в парке.

Серия коротких роликов стала вирусной, собрав более 55 млн просмотров. В грядущей короткометражной картине автор хочет глубже осмыслить поднятую тему и продолжить делиться его главной идеей ― о безусловной любви. 

Команда проекта собрала через краудфандинг 18 100 долларов на съемки «Моя девушка превратилась в червя». В касте заявлены Дэвид Браун, Ханна Ли, Рохан Падмакумар и Грейс Пауэр.

Алекс Херц — сценарист, режиссер и монтажер из Лос-Анджелеса. Его фильмы показывали на фестивалях, в том числе SXSW, Heartland и Tallgrass. 

Расскажите друзьям