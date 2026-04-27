Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х

Зона «Не бита, не крашена» перенесет посетителей на авторынок, где нужно сравнивать автомобили, разбираться в их состоянии и не верить продавцу на слово. Раздел «Риск без контракта» расскажет о перегоне машин в Россию и непрозрачных практиках ввоза — например, о «распилах», когда автомобиль перевозили по частям. В зоне «Торг уместен» покажут, как вокруг иномарок возникала инфраструктура сервисов, запчастей и противоугонных средств — от сигнализаций до оставленной в салоне милицейской фуражки.