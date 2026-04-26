В марте цена на фисташки достигла около 4,57 доллара за фунт (примерно 450 граммов) — это максимум с 2018 года. Об этом сообщает Financial Times, связывая рост цен с войной на Ближнем Востоке.
Около 20% мирового производства и 25–30% экспорта фисташек приходится на Иран. Военный конфликт нарушил логистику вывоза орехов. Параллельно растет спрос — во многом благодаря мировой популярности дубайского шоколада, начинка которого делается из фисташек.
При этом война скорее усугубила уже существующие проблемы. Еще до обострения конфликта урожай у основных производителей был ниже ожидаемого. В Иране на урожайность также повлияла засуха.
Ранее Bloomberg сообщал, что из-за войны на Ближнем Востоке стоимость презервативов Durex вырастет на 30%. Дело в увеличении производственных затрат из-за нехватки химикатов, получаемых из нефти, а также увеличении цен на сырье, которое отразилось на всей цепочке поставок.