«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation
Создатели «Дьявол носит Prada-2» думали о камео Адриана Греньера, но не успели из‑за графика
Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом
Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
Вышел новый трейлер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Уиллем Дефо в новом трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Дональда Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне после стрельбы
Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке
Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию
В Турции нашли мраморную статую Афины
Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании
В «Яндекс Переводчике» появился чеченский язык
Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом Дурикович
Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями
Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини
Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут
Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году
15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ

Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке

Фото: Anadolu/Getty Images

В марте цена на фисташки достигла около 4,57 доллара за фунт (примерно 450 граммов) — это максимум с 2018 года. Об этом сообщает Financial Times, связывая рост цен с войной на Ближнем Востоке.

Около 20% мирового производства и 25–30% экспорта фисташек приходится на Иран. Военный конфликт нарушил логистику вывоза орехов. Параллельно растет спрос — во многом благодаря мировой популярности дубайского шоколада, начинка которого делается из фисташек.

При этом война скорее усугубила уже существующие проблемы. Еще до обострения конфликта урожай у основных производителей был ниже ожидаемого. В Иране на урожайность также повлияла засуха.

Ранее Bloomberg сообщал, что из-за войны на Ближнем Востоке стоимость презервативов Durex вырастет на 30%.  Дело в увеличении производственных затрат из-за нехватки химикатов, получаемых из нефти, а также увеличении цен на сырье, которое отразилось на всей цепочке поставок.

