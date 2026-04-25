В «Яндекс переводчике» появился чеченский язык

Поддержка чеченского языка появилась на сайте и в приложении сервиса «Яндекс переводчик». Об этом пишет ТАСС.



Пользователи могут переводить тексты с этого языка на более чем 100 других и обратно. Для запуска сервис использовал данные, собранные Институтом чеченского языка.



«Чеченский является родным для почти 1,5 миллиона человек. Он стал первым языком нахско-дагестанской группы, который поддерживается в „Переводчике“», — пояснили в пресс-службе компании.



Помимо чеченского, «Яндекс Переводчик» поддерживает еще 18 языков народов России. Среди них: татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский, мокшанский, бурятский, мансийский, абазинский, ногайский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский.



