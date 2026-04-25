В «Яндекс переводчике» появился чеченский язык

Иллюстрация: «Яндекс»

Поддержка чеченского языка появилась на сайте и в приложении сервиса «Яндекс переводчик». Об этом пишет ТАСС.

Пользователи могут переводить тексты с этого языка на более чем 100 других и обратно. Для запуска сервис использовал данные, собранные Институтом чеченского языка.

 «Чеченский является родным для почти 1,5 миллиона человек. Он стал первым языком нахско-дагестанской группы, который поддерживается в „Переводчике“», — пояснили в пресс-службе компании.

Помимо чеченского, «Яндекс Переводчик» поддерживает еще 18 языков народов России. Среди них: татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский, мокшанский, бурятский, мансийский, абазинский, ногайский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский. 

Недавно песни из «Холодного сердца-2», «Моаны-2» и «Энканто» перевели на американский жестовый язык (ASL). Проект возглавил аниматор Disney Хайрам Осмонд, а за перевод на ASL отвечал худрук театра Deaf West Ди Джей Курс. 

