В России пройдет чемпионат по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей

Чемпионат по длинным нардам пройдет в Петербурге с 30 апреля по 5 мая. Об этом сообщила Федерация нард России.
Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей. Регистрация на чемпионат уже закрыта. Соревнования пройдут в «Лофт Холле» на Арсенальной набережной.
«Это главный официальный турнир страны, который собирает игроков со всей России — от сильных спортсменов с опытом до тех, кто только выходит на этот уровень», ― отметили в спортивной федерации.
В программе ― женские и мужские категории, стандартные и блиц-турниры. Дополнительно на чемпионате проведут кубок мастеров, командный турнир и мини-кубки.
Первый официальный чемпионат страны по нардам Федерация нард России провела в 2024 году в Петербурге. Тогда в соревнованиях участвовали 346 спортсменов из 59 регионов.