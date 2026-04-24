Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel

Ранее аромат Bleu de Chanel представлял актер Гаспар Ульель, который погиб в 2022 году. После него — Тимоте Шаламе. Элорди также снимался в рекламе Chanel для промо аромата № 5 вместе с Марго Робби, но не был официальным амбассадором бренда.



Недавно Джейкоб рассказал, что хочет держаться в стороне от социальных соцсетей. «Моей мечтой было играть в кино, и, знаете, я слишком нервничаю, чтобы просить о большем. Мне дали именно то, что я хотел, и я вижу это именно так, как мечтал. И живу так, как мечтал. Это все, с чем я могу справиться», — пояснил он.