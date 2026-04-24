Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel

Актер Джейкоб Элорди стал амбассадором нового аромата Bleu de Chanel. Об этом пишет WWD.
По словам Томаса де Пре де Сен-Мора, руководителя отдела глобальных творческих ресурсов Chanel по ароматам и красоте, Элорди воплощает в себе все ценности модного дома. «Я следил за карьерой Джейкоба Элорди в течение нескольких лет, начиная с „Эйфории“», — сказал де Сен-Мор в официальном пресс-релизе. «Мужчина, который видит в любых ограничениях новые горизонты и способен бросить вызов настоящему, чтобы определить свое будущее», — представили актера в соцсетях бренда.
Ранее аромат Bleu de Chanel представлял актер Гаспар Ульель, который погиб в 2022 году. После него — Тимоте Шаламе. Элорди также снимался в рекламе Chanel для промо аромата № 5 вместе с Марго Робби, но не был официальным амбассадором бренда.
Недавно Джейкоб рассказал, что хочет держаться в стороне от социальных соцсетей. «Моей мечтой было играть в кино, и, знаете, я слишком нервничаю, чтобы просить о большем. Мне дали именно то, что я хотел, и я вижу это именно так, как мечтал. И живу так, как мечтал. Это все, с чем я могу справиться», — пояснил он.