Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Richard Pelham/Getty Images

Гитару одного из основателей британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 96 тыс. долларов. Об этом пишет Би-би-си.

Акустическая гитара Epiphone EJ-200 использовалась музыкантом при записи альбома «(What’s the Story) Morning Glory?», который вышел в 1995 году. В Sotheby’s отметили, что инструмент находится в отличном состоянии. На нем есть автограф музыканта. 

© Sotheby’s

Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Она распалась в 2009 году в результате ссоры между ними. В 2024 году стало известно о воссоединении группы. В 2025 году музыканты провели мировой тур «Live’25». 

Недавно Лиам Галлахер рассказал, что его мать Пегги убедила его принять включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла и посетить церемонию. «Она велела мне перестать быть придурком, поехать на церемонию и вести себя прилично. И кто знает, может, мне даже понравится», — написал музыкант в своих соцсетях.

Расскажите друзьям