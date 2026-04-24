Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов

Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Она распалась в 2009 году в результате ссоры между ними. В 2024 году стало известно о воссоединении группы. В 2025 году музыканты провели мировой тур «Live’25».



Недавно Лиам Галлахер рассказал, что его мать Пегги убедила его принять включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла и посетить церемонию. «Она велела мне перестать быть придурком, поехать на церемонию и вести себя прилично. И кто знает, может, мне даже понравится», — написал музыкант в своих соцсетях.