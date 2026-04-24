Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ

Пройас работал над идеей «Рая» годами. В центре сюжета — отчаявшийся бюрократ, который сбегает от своей рушащейся жизни и попадает в технологически совершенную загробную жизнь. Там он обнаруживает, что рай ― это «тщательно сконструированная иллюзия с ужасающими последствиями». Фильм описывают как мрачную сатиру «в традиции „Бразилии“ Терри Гиллиама».