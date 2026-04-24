Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ

Австралийский режиссер и сценарист Алекс Пройас («Я, робот», «Ворон», «Темный город») готовится к съемкам своего первого за десять лет фильма ― антиутопии «Heaven» («Рай»). Об этом сообщает Deadline.
Производством займется студия Ex Machina, и в картине будет использоваться ее собственная ИИ-технология. По словам компании, этот инструмент позволяет «создавать масштабные миры при разумном бюджете, сохраняя приоритет настоящих актеров, написанных людьми историй и производственных практик, соответствующих правилам гильдий».
Пройас работал над идеей «Рая» годами. В центре сюжета — отчаявшийся бюрократ, который сбегает от своей рушащейся жизни и попадает в технологически совершенную загробную жизнь. Там он обнаруживает, что рай ― это «тщательно сконструированная иллюзия с ужасающими последствиями». Фильм описывают как мрачную сатиру «в традиции „Бразилии“ Терри Гиллиама».
Пройас надеется, что ИИ поможет воплотить иммерсивное видение, которое он задумал для фильма. Основная работа над проектом будет вестись в Лос-Анджелесе, сейчас идут переговоры по кастингу.