«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»

В этот момент на экране показали сертификат школьной олимпиады «Кенгуру» за 2011 год. Тогда будущий вратарь «ПСЖ» занял второе место по школе и 59-е по региону. Россияне в комментариях пошутили, что хотя бы кому-то этот сертификат об участии в «Кенгуру» пригодился.