Лена Данэм заявила, что у нее есть идея сюжета для фильма-продолжения «Девочек»

Создательница культового сериала «Девочки» Лена Данэм заявила в эфире радиостанции SiriusXM, что у нее есть идея продолжения шоу. Об этом написал Variety.
По словам Данэм, она хотела бы снять фильм во вселенной «Девочек». Сценаристка отметила, что у нее и других участников сериала есть групповой чат, в котором они обсуждают возможность воссоединения.
«Я бы с удовольствием это сделала и, должна признаться, у меня в голове уже есть небольшая завязка. Невозможно не думать о том, где они [персонажи истории] сейчас», — поделилась Данэм.
Она добавила, что актерский состав проекта готов вновь поработать вместе, но только в том случае, если этого хочет публика. «Мы не хотим прийти на вечеринку слишком рано. Мы хотим, чтобы нас по-настоящему не хватало», — подчеркнула Лена.
Сериал «Девочки» выходил на HBO с 2012 по 2017 год, всего на экран вышло шесть сезонов. Проект был номинирован на 19 премий «Эмми» и выиграл две из них. Главные роли исполнили Данэм, Эллисон Уильямс, Джемайма Кирк, Адам Драйвер, Зося Мэмет, Алекс Карповски и Эндрю Рэннеллс.