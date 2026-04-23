Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете

В феврале Дуров сообщил, что в России на него завели уголовное дело о «пособничестве терроризму». «Российская газета» со ссылкой на ФСБ писала, что злоумышленники, используя аналитику Telegram, собирали данные о перемещениях высокопоставленных военных, блогеров и журналистов, впоследствии ставших жертвами преступлений. Недавно в петербургскую квартиру, где раньше жил Дуров, пришла повестка, где он значится подозреваемым.