В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»

Фото: Original Film

Paramount Pictures представила новый тизер комедии «Очень страшное кино-6». В нем показали пародию на фильм «Майкл» — новую биографическую картину про Майкла Джексона, главную роль в которой сыграл племянник певца Джаафар Джексон. 

Видео: Paramount Pictures

Премьера «Очень страшного кино-6» состоится 12 июня. К ролям Бренды и Синди вернулись главные актрисы франшизы Реджина Холл и Анна Фэрис. Над картиной работали авторы оригинального «Очень страшного кино» — Марлон, Шон и Кинен Айвори Уэйансы. В фильме также будут пародировать ужастики, в том числе «Собирателя душ», «Улыбку» и недавних «Грешников».

«Очень страшное кино» вышло в 2000 году и стало пародией на популярные слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.

Всего во франшизу «Очень страшное кино» вошли пять кинокартин. Третью поставил в 2003 году Дэвид Цукер, четвертую в 2006-м — он же. Над финальной на данный момент лентой, вышедшей в 2013 году, Цукер работал вместе с Малкольмом Д.Ли.

