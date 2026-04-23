Бенедикт Камбербатч снимется в экранизации романа Ника Брукера про ограбление Ватикана

Бенедикт Камбербатч сыграет в сериале A24 об ограблении Ватикана. Он будет основан на еще не вышедшей книге Ника Брукера «Белый дым», премьера ожидается в 2027 году, пишет Deadline.
В центре истории — группа мошенников, которая планирует похитить сокровища Ватикана во время конклава. Камбербатч также выступит продюсером проекта. Кто еще сыграет с ним, пока неизвестно.
По данным СМИ, что, хотя книга поступит в продажу только в следующем году, она уже заинтересовала несколько компаний, которые боролись за право ее экранизировать. Поскольку книга — первая в серии, создатели решили, что легче снять сериал, а предложение A24 и SunnyMarch показалось им слишком заманчивым, чтобы от него отказаться.
В ноябре 2025 года актер заявил о своем намерении экранизировать классический приключенческий роман Джеффри Хаусхолда «Одинокий волк». Съемки фильма планируется начать в 2026 году.