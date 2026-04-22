Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер

Фото: Vortex

Режиссером ремейка «Техасской резни бензопилой» для студии A24 станет Карри Баркер, известный по фильму «Обсессия». Об этом сообщает Variety.

Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года.

Хоррор Баркера «Обсессия» выйдет в российский прокат 21 мая. Сюжет разворачивается вокруг мужчины, чье навязчивое желание добиться любви подруги приводит к трагедии. Параллельно Баркер работает над фильмом «Все, кроме призраков» («Anything but Ghosts») для студии Blumhouse. Мужчина выступает режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли. Картина расскажет о двух мошенниках — охотниках за привидениями, которые сталкиваются с настоящими духами и ложью, на которой держится их бизнес.

Параллельно с фильмом A24 разрабатывает сериал по мотивам «Техасской резни бензопилой» — он не будет связан с картиной Баркера. Сценаристом и продюсером шоу выступит Джей Ти Моллнер. Постановщик подчеркнул, что не намерен переснимать оригинал 1974 года, а планирует глубокое и долгосрочное исследование вселенной в новом формате.

Права на всю медиафраншизу «Техасская резня бензопилой» A24 выкупила в феврале у компании Exurbia Films, представляющей создателей классического фильма. Сделка состоялась по итогам аукциона, в котором также участвовали такие режиссеры, как Джордан Пил и Тейлор Шеридан.

