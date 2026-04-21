Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры

В центре Торонто появилась гигантская ледяная глыба. Внутри нее рэпер Дрейк заморозил дату выхода своего альбома «Iceman».
Вчера, 20 апреля, Дрейк опубликовал в инстаграме* сторис с координатами парковки на углу Дандас-стрит Ист и Бонд-стрит. Он написал: «Дата выхода внутри».
Поклонники начали растапливать лед, разжигая костры и используя горелки. Другие сушат его фенами и крушат молотками с кирками.
«Iceman» станет девятым студийным альбомом Дрейка. Первые намеки на его выход появились еще в августе 2024 года, после обострения вражды с Кендриком Ламаром. Тогда Дрейк начал публиковать загадочные посты в своем резервном аккаунте в инстаграме — @plottttwisttttt.
В июле рэпер неожиданно выпустил сингл «What Did I Miss?», в котором снова вернулся к конфликту с Ламаром. Перед этим на ютубе появилось длинное видео «Iceman Episode 1». В нем показаны ледяной цех и Дрейк в рабочей одежде. Рэпер садится в грузовик и долго едет под музыку.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.