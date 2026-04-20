Тим Кук покинет пост главы Apple

Фото: @BenStiller/X

Тим Кук покинет пост главы Apple после почти 15-летнего руководства, сообщает NBC News 20 апреля. Компания Apple объявила, что Джон Тернус станет ее новым генеральным директором с 1 сентября 2026 года

Кук займет должность исполнительного председателя. Джон Тернус сейчас занимает пост старшего вице-президента Apple по аппаратной разработке. «Переход, который был единогласно одобрен Советом директоров, стал результатом продуманного долгосрочного процесса планирования преемственности», — говорится в сообщении компании.

«Для меня было величайшей честью в жизни быть генеральным директором Apple и получить такое доверие. Я люблю Apple всем сердцем», — прокомментировал Кук. По его словам, он очень благодарен за то, что у него была возможность работать с «командой изобретательных, креативных и глубоко неравнодушных людей, создающих инновации».

«Я проработал в Apple почти всю свою карьеру, и мне повезло, что я работал под руководством Стива Джобса и что моим наставником был Тим Кук. <...> Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю следовать ценностям и видению, которые вот уже полвека определяют особую позицию [Apple]», — сказал будущий глава компании Джон Тернус.

Тим Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти в 2011 году. Он пришел работать в организацию в марте 1998 года в качестве старшего вице-президента по мировым операциям. 

