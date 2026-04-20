Синоптики: перед майскими праздниками в Москве ожидаются снег и ледяные дожди

В Москве перед майскими праздниками ожидается «волна холода». Как рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице выпадет снег, также возможны ледяные дожди.
«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет „битва“ между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад», — сказал синоптик.
Причиной похолодания стало противоборство двух барических систем — скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. «Зима с восстановлением временного снежного покрова катком пройдет по востоку, юго-востоку и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (Республика Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятского региона (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области)», — отметил Тишковец.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что 20 апреля погоду в столичном регионе сформирует тыловая, холодная часть циклона, выходящего с юга в районы Средней Волги. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В южных и восточных районах Московской области, а также в Новой Москве возможно формирование временного снежного покрова до 1–3 сантиметров.
«Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, по области местами до +1 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный, с порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм ртутного столба, что около нормы», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, во вторник, 21 апреля, уже будет без осадков, ночью столбики термометров покажут около нуля, а днем до +10 градусов.