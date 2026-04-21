В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma

Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
В Twinby появился статус «Ищу компанию на майские»
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов

В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Christopher Gower/Unsplash

«Ростелеком» сообщил о запуске закрытого бета-тестирования графического редактора «Спектр». В пресс-релизе прямо говорится, что это российский аналог Figma — популярного инструмента для дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и других форматов.

Разработанный редактор уже внесен в реестр отечественного ПО. «Поэтому он подойдет для госучреждений и компаний критической информационной инфраструктуры, где необходимо обязательно использовать только российские решения», — говорится в пресс-релизе. 

«Создание „Спектра“ было настоящим вызовом в условиях практически полного отсутствия в открытом доступе информации об аналогичных системах», — рассказал Дмитрий Вороненко, директор проектов отдела разработки интеграционных проектов «Ростелекома».
 

Утверждается, что в функционал «Спектра» входят привычные для пользователей Figma инструменты: компоненты и стили, автолейауты (автоматические макеты для гибкой верстки), маски, сохранение изображений во всех популярных графических форматах и другие возможности. Он работает через браузер и поддерживает совместную онлайн-работу команды.

Расскажите друзьям