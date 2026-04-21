Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными

«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелеком» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
В Twinby появился статус «Ищу компанию на майские»
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Мессенджер Max переименовали в «Макс»
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора

Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными

Почти 29% россиян имеют в запасе от 30 до 50 тыс. рублей наличными, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Выберу.ру». В опросе участвовали три тыс. россиян в возрасте от 18 до 75 лет.

26% хранят от 50 до 100 тыс. рублей. Суммы от 100 до 150 тыс. рублей наличными есть в накоплениях у 21% россиян. Суммы выше 150 тыс. — лишь у 9%. Менее 30 тыс. рублей в «копилке» только у 15% участников исследования. 

Большинство (46%) предпочитают держать деньги на счетах, выделяя небольшие суммы наличных для повседневных расходов. Еще 27% часть средств держат на счете, часть в наличных. 11% придерживаются такого же формата, но хранят деньги не в рублях, а в валюте. При этом 4% сообщили, что пользуются исключительно наличными. 

Аналитики также обнаружили новый мотив для хранения бумажных денег. 22% респондентов признались, что стали чаще снимать их для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай отключений интернета.

Недавно в России впервые совершили платеж с помощью цифрового рубля. Это новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги. 

