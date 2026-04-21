Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. В издательстве — обыски
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Мессенджер Max переименовали в «Макс»
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора
Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках
В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление
Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала
Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун
Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов
Трансплантацию рук включили в ОМС
Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге
Тим Кук покинет пост главы Apple
В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат
«Яндекс» запустит мобильного оператора
В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»

Фото: Warner Bros.

Warner Bros. опубликовала трейлер «Практической магии-2». Фильм выйдет в мировой прокат 11 сентября.

К своим ролям вернутся Николь Кидман («Плохая девочка») и Сандра Буллок («8 подруг Оушена»). Компанию им составят обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист и номинантка на премию «Оскар» Стокард Ченнинг, которые вернутся к ролям тети Джет и тети Фрэнни. Джоуи Кинг исполнит роль дочери Салли, героини Буллок. В актерский состав также вошли Ли Пейс («Хоббит», «Основание»), Мейзи Уильямс («Игра престолов»), Шоло Маридуэнья («Синий жук») и Солли МакЛеод («Мертвецам не больно»).

Режиссером выступила Сусанна Бир, известная по «Птичьему коробу» и «Ночному администратору». Сценарий написали Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами ленты стали Буллок и Кидман, а также продюсер первой части Дениз Ди Нови.

Видео: Warner Bros.

Оригинальный фильм «Практическая магия» вышел в 1998 году. Он рассказывал о двух сестрах-ведьмах Салли и Джиллиан Оуэнс. Над ними висит проклятие: все мужчины, которых полюбят женщины их рода, умирают. После трагической гибели мужа Салли обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их вновь ждет череда неудач.

