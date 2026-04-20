«Яндекс» запустит мобильного оператора

В фильме A24 по игре Elden Ring сыграют Кит Коннор, Бен Уишоу и Кейли Спэни
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат
В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Крис Пайн появится в «Дневниках принцессы-3»
Ученые: в ночь на 23 апреля ожидается пик звездопада Лириды
«Антиглянец» выпустил интерактивную игру «Как стать светским человеком»
Создатель The Last of Us планировал третью часть о сообществе людей с иммунитетом
Дэниел Рэдклифф назвал фильмы поттерианы, которые нравятся ему больше всего
Ольга Бузова получила роль в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной
В перевыпуск «Мстителей: Финал» перед «Судным днем» добавят новые сцены
Данила Козловский и Полина Гухман играют в теннис в трейлере спортивной драмы «Первая ракетка»
В тульской «Октаве» пройдет фестиваль креативных индустрий «Октава-8. Технологии творчества»
Астронавт «Артемиды-2» снял закат Земли на телефон
Опрос: 75% россиян хотели бы попробовать себя в роли детектива
Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона
Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»
«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»
Синоптики: перед майскими праздниками в Москве ожидаются снег и ледяные дожди
Скончалась звезда «Багровых рек» Надя Фарес
В Германии уничтожили около 3000 кабанов, пораженных радиацией
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре

«Яндекс» запустит мобильного оператора

Виртуальный мобильный оператор «Яндекса» может начать работу в Петербурге, Москве и области летом 2026 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника на телеком-рынке.

Предполагается, что оператор будет работать на сети «Вымпелкома» по модели Medium MVNO (Mobile Virtual Network Operator). При такой модели виртуальный оператор действует под собственным брендом, но использует  инфраструктуру хост-оператора.

С названием будущего оператора «Яндекс» пока не определился, пишет издание, но связанное с ним юрлицо АО «Хэдвиг» уже получило лицензию на оказание услуг связи по модели MVNO в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Хэдвиг — имя совы Гарри Поттера в серии книг Джоан Роулинг, в которой персонажи использовали «совиную почту» для связи друг с другом. По данным Роскомнадзора, лицензия была выдана «Хэдвиг» 4 марта и действует до 2031 года.

Недавно стало известно, что в Беларуси начнут штрафовать операторов за плохое качество связи. Согласно требованиям, к концу 2026 года средняя скорость интернета должна составлять не менее 60 Мбит/с в Минске и областных центрах, 25 Мбит/с — в районных центрах и 10 Мбит/с — на остальной территории. К 2030 году эти показатели должны вырасти до 135, 110 и 30 Мбит/с соответственно.
 

